Пытки в Караколе. МВД проводит служебное расследование

Служба внутренних расследований МВД проводит служебное расследование по факту пыток со стороны милиционеров ГОВД Каракола. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уточняется, что в настоящее время ведется соответствующая работа для всестороннего и полного установления всех обстоятельств дела.

Напомним, заключенный ИВС ОВД города Каракола 32-летний Петр Алексеенко пожаловался правозащитникам на пытки со стороны милиционеров. Потерпевший рассказал, что 15 марта оперативные сотрудники ОВД города Каракола били его противогазом и требовали, чтобы он признался в краже пшеницы.