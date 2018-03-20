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Общество

Пытки в Караколе. МВД проводит служебное расследование

Служба внутренних расследований МВД проводит служебное расследование по факту пыток со стороны милиционеров ГОВД Каракола. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уточняется, что в настоящее время ведется соответствующая работа для всестороннего и полного установления всех обстоятельств дела.

Напомним, заключенный ИВС ОВД города Каракола 32-летний Петр Алексеенко пожаловался  правозащитникам на пытки со стороны милиционеров. Потерпевший рассказал, что 15 марта оперативные сотрудники ОВД города Каракола били его противогазом и требовали, чтобы он признался в краже пшеницы.
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