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Происшествия

Надо меньше пить. Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойку в аэропорту

Опоздавшую на рейс пассажирку задержали за нарушение порядка в международном аэропорту имени Хосе Мария Кордовы в Колумбии. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина, имя которой не называется, должна была лететь в Боготу, но прибыла в аэропорт спустя 30 минут после окончания регистрации. Ей сказали, что она уже не сможет попасть на рейс, и перенаправили в отдел продаж.

Там женщина начала ругать сотрудников, а затем несколько раз ударила компьютерный монитор о стойку, после чего тот упал на пол. Пассажирка попыталась проделать то же самое и со вторым монитором, однако не смогла. Она также намеревалась войти за стойку к работникам, но они помешали ей это сделать, закрыв дверь.

Спустя некоторое время к женщине подошли сотрудники полиции и задержали ее. По их данным, она была в состоянии алкогольного опьянения.

В ноябре 2018 года российский пассажир попытался задержать самолет, на который он опоздал, выбежав на взлетно-посадочную полосу.
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