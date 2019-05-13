В Бишкеке задержали пятерых парней, которые избивали и грабили граждан

Сотрудники УВД Свердловского района задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что 19 апреля в УВД Свердловского района с заявлением в милицию обратился гражданин Пакистана М.Х. Он просил принять меры в отношении неизвестных, которые на пересечении улиц Абдрахманова и Линейной, применив физическую силу и угрожая ножом, украли у него 3 тысячи 400 сомов, часы и мобильный телефон стоимостью 20 тысяч сомов.

«Аналогичное разбойное нападение подозреваемые совершили 29 апреля. На пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Керимова, применив физическую силу и угрожая ножом, они отобрали у другого потерпевшего мобильный телефон. По подозреванию в совершении преступлений задержаны подозреваемые: 16-летний И.Р., 18-летний Р. уулу А., 18-летний Ч.Ш., 18-летний М. Ж., 19-летний А. уулу Б. Задержанные водворены в ИВС», — отметили в ГУВД.