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В Токмаке домогавшегося маленьких детей мужчину приговорили к 22 годам тюрьмы

Токмакский городской суд приговорил 35-летнего мужчину к 22 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, мужчина заставлял маленьких детей снимать с себя штаны и трогал их интимные места.

«Например, к девятилетней К.К. мужчина приставил нож и стал ее домогаться. Обвиняемый пригрозил, что, если девочка кому-то скажет об этом, он ее убьет. Злоумышленника спугнуло то, что в это время   проходил незнакомый парень. В ходе судебного заседания А.Н. не признал свою вину. Он заявил, что его подставили сотрудники милиции. Он отказался от показаний, данных на следствии. Однако вина А.Н. доказана свидетельскими показаниями и материалами дела», — сказал Нурлан Тагаев.
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