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Сюжет: Насилие над детьми (177)

Изнасилование девочки в Узгене. Подозреваемого проверяют на вменяемость

Подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки проверяют на вменяемость в момент совершения преступления. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области. 

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Уточняется, что мужчина при задержании признался в содеянном. Со слов подозреваемого, он изнасиловал подростка три раза.

«Сейчас девочка на шестом месяце беременности. Она находится в кризисном центре. Со стороны милиции назначены экспертизы. Они должны выявить, насколько вменяемым был мужчина в момент совершения преступления. Известно, что после аварии у него появились психические отклонения. Также проверяются органы местного самоуправления, родственники потерпевшей», — сообщили в УВД.

Напомним, в Узгене милиционеры проводили подворовой обход и выявили беременную девочку. Оказалось, подросток забеременела после изнасилования родным отцом, который страдает психическим заболеванием.
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