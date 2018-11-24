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Происшествия

Кыргызстанцы пытались провезти через границу полторы тонны бензина

Пограничники задержали трех граждан Кыргызстана, пытавшихся незаконно провезти через границу полторы тонны бензина. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы.

Уточняется, что нарушителей задержали на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка-автодорожный».

«Мужчины пытались ввезти в республику бензин без соответствующих документов. На трех машинах были установлены дополнительные баки и имелись пластмассовые емкости, в которых в ходе досмотра обнаружено полторы тонны бензина. Задержанные вместе с грузом переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР», — сообщили в ведомстве.
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