Кыргызстанцы пытались провезти через границу полторы тонны бензина

Пограничники задержали трех граждан Кыргызстана, пытавшихся незаконно провезти через границу полторы тонны бензина. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы.

Уточняется, что нарушителей задержали на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка-автодорожный».

«Мужчины пытались ввезти в республику бензин без соответствующих документов. На трех машинах были установлены дополнительные баки и имелись пластмассовые емкости, в которых в ходе досмотра обнаружено полторы тонны бензина. Задержанные вместе с грузом переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР», — сообщили в ведомстве.