Постановление Правительства КР № 77 от 2 февраля 2018 года
О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения об административных комиссиях местных государственных администраций и исполнительных органов местного самоуправления по рассмотрению дел об административных правонарушениях» от 27 марта 2017 года № 176
В целях приведения решения Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Кодексом Кыргызской Республики об административной ответственности, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения об административных комиссиях местных государственных администраций и исполнительных органов местного самоуправления по рассмотрению дел об административных правонарушениях» от 27 марта 2017 года № 176 следующее изменение:
в Типовом положении об административных комиссиях местных государственных администраций и исполнительных органов местного самоуправления по рассмотрению дел об административных правонарушениях, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия согласно статьям 509 и 5341 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности уполномочена рассматривать дела об административных правонарушениях в рамках компетенции местной государственной администрации или исполнительных органов местного самоуправления, в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики об административной ответственности.».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр С.Дж.Исаков