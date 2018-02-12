Постановление Правительства КР № 77 от 2 февраля 2018 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения об административных комиссиях местных государственных администраций и исполнительных органов местного самоуправления по рассмотрению дел об административных правонарушениях» от 27 марта 2017 года № 176

В целях приведения решения Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Кодексом Кыргызской Республики об административной ответственности, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения об административных комиссиях местных государственных администраций и исполнительных органов местного самоуправления по рассмотрению дел об административных правонарушениях» от 27 марта 2017 года № 176 следующее изменение:

в Типовом положении об административных комиссиях местных государственных администраций и исполнительных органов местного самоуправления по рассмотрению дел об административных правонарушениях, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Комиссия согласно статьям 509 и 5341 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности уполномочена рассматривать дела об административных правонарушениях в рамках компетенции местной государственной администрации или исполнительных органов местного самоуправления, в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики об административной ответственности.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков