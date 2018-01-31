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Подписан Закон «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О залоге»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О залоге».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 4 января 2018 года.

Целью данного Закона является приведение норм Закона Кыргызской Республики «О залоге» в соответствие с Бюджетным кодексом, а также устранение внутренних конфликтов в Законе «О залоге», указывающие на взимание платы и сборов.

В частности, Закон Кыргызской Республики «О залоге» регулирует правоотношения между залогодателем и залогодержателем. В статье 23 Закона закреплено, что размеры сборов за регистрацию залога устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

В то же время, в соответствии с изменениями в Закон от 15 июля 2016 года осуществляется не регистрация движимого имущества, а регистрация права требования по исполнению обязательств (по договору) в отношении движимого имущества.

Необходимо отметить, что в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах» регистрация права требования по исполнению обязательств (по договору) в отношении движимого имущества является государственной услугой.

Соответственно одновременно установление государственной услуги и сбора влечет за собой взимание двойной оплаты с граждан. Вместе с тем, недопустимо устанавливать двойную оплату за одно и тоже действие. В целях устранения указанных противоречий внесено изменение в Закон Кыргызской Республики «О залоге», которое исключает положения статьи 23 Закона.

Закон вступает в силу по истечению десяти дней со дня официального опубликования.
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