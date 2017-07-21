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Утвержден перечень праворульных транспортных средств

Постановление Правительства КР №438 от 18 июля 2017 года

Об утверждении Перечня специальных транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления, разрешенных к ввозу на территорию Кыргызской Республики

В соответствии с частью 6 статьи 21 Закона Кыргызской Республики «О дорожном движении в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Перечень специальных транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления, разрешенных к ввозу на территорию Кыргызской Республики, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Приложение

Перечень специальных транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления, разрешенных к ввозу на территорию Кыргызской Республики
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