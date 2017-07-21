Подписан закон о ратификации соглашения и протоколов с правительством Казахстана

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, Протокола между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием и Протокола между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о техническом содействии, подписанные 26 декабря 2016 года в городе Санкт-Петербург, Протокола между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о внесении изменений и дополнения в Протокол между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием от 26 декабря 2016 года и Протокола между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о внесении изменений в Протокол между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о техническом содействии от 26 декабря 2016 года, подписанные 17 марта 2017 года в городе Москва».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 июня 2017 года.

Соглашение и Протоколы предусматривают оказание со стороны Республики Казахстан технической помощи в сумме 100 млн. долл. США в целях финансирования мероприятий Дорожной карты по присоединению Кыргызской Республики к ЕАЭС.

Протокол о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием определяет порядок предоставления помощи.

Протокол о техническом содействии утверждает смету финансирования.

Реализация «дорожной карты» предусматривает выполнение в сжатые сроки большого объема работ по обустройству и техническому оснащению объектов таможенной инфраструктуры, модернизации испытательных лабораторий и других важных мероприятий, необходимых для присоединения Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу. Данные мероприятия кыргызская сторона не сможет осуществить без поддержки государств-членов Евразийского экономического союза.

Протокол о внесении изменений и дополнения в Протокол о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием подразумевает упрощение процедуры в части предоставления помощи.

Протоколом о внесении изменений в Протокол о техническом содействии увеличена сумма сметы до 41 038 096 долл. США (ранее было подписано на 7 526 789 долл. США).

Согласно Соглашению и Протоколам помощь будет предоставляться в зависимости от согласованных смет для последующего финансирования.

На первом этапе помощь будет оказана в размере 41 млн долларов США.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.