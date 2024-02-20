Об утверждении порядка государственной регистрации в электронной форме

Постановление Кабинета Министров от 16.02.24 года № 58

Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации) и регистрации прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств) в электронной форме

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны» от 11 января 2019 года № 1, руководствуясь и принимая во внимание пункт 6 Положения о порядке регистрации юридических лиц, филиалов (представительств), утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)» от 31 марта 2023 года № 178, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок государственной регистрации (перерегистрации) и регистрации прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств) в электронной форме согласно приложению.

2. Министерству юстиции Кыргызской Республики провести разъяснительную и информационную работу среди населения о порядке государственной регистрации (перерегистрации) и регистрации прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств) в электронной форме.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О проведении пилотного проекта по государственной регистрации юридических лиц в электронной форме» от 26 февраля 2019 года № 94.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи рабочих дней со дня официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров