С 1 апреля регистрация части юридических лиц станет полностью онлайн

В Кыргызстане с 1 апреля 2025 года регистрация юридических лиц в формах обществ с дополнительной ответственностью (ОсДО), акционерных обществ (ЗАО, ОАО) и крестьянских хозяйств будет исключительно в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Нововведение направлено на повышение удобства и доступности государственной регистрации бизнеса, упрощение административных процедур и поддержку предпринимателей в их стремлении развивать бизнес в условиях цифровой экономики.

Заявители смогут подать все необходимые документы и получить свидетельство о регистрации в электронном формате, не посещая государственные органы.

Для регистрации необходимо воспользоваться информационной системой «Электронная регистрация, перерегистрация и регистрация прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств)». Все документы будут подписываться с использованием электронной цифровой подписи.

Дополнительная информация и пошаговая инструкция доступны на официальном сайте министерства.