За ненадлежащее исполнение должностными лицами своих функциональных обязанностей ряд руководителей Ошской области освобожден от занимаемых должностей.

По поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова была образована соответствующая комиссия по проверке деятельности руководства Ошской области, по результатам которой в их деятельности выявлены факты нарушения.

В этой связи было внесено предложение об освобождении от занимаемых должностей ряда руководителей.

Так, решением Главы государства:

— Жамалдинов Зиядин Исламович освобожден от занимаемой должности Полномочного представителя Президента в Ошской области;

— Жаныкулов Данияр Торогазиевич освобожден от занимаемой должности первого заместителя Полномочного представителя Президента в Ошской области;

— Ногоев Турусбек Молдобекович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Кара-Суйского района Ошской области.