14:47
USD 77.28
EUR 88.40
RUB 1.09
Официально

Внесены изменения в закон об адвокатуре Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 11 июня 2020 года.

Целью Закона является приведение положений Закона «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» в соответствие с решением Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 14 февраля 2018 года.

В частности, принятым Законом предусматривается:

— исключение из Закона «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» нормы, которая предусматривала выдачу лицензии без сдачи квалификационного экзамена определенным лицам (часть 4 статьи 19 Закона);

— приведение иных норм Закона в соответствие с решением Конституционной палаты.

Решением Конституционной палаты от 14 февраля 2018 года пункты 1-4 части 4 статьи 19 Закона «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» признаны противоречащими части 3 статьи 16 Конституции КР.

Конституционная палата в своем решении отметила, что в части 3 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики заложен принцип равенства всех перед законом и судом.

В этой связи, конституционный принцип равенства всех перед Законом и судом представляет собой требование о недопустимости установления в Законе какого-либо различия, исключения или предпочтения, основанного на признаках пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических и иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств, ведущих к нарушению равенства правовых возможностей человека и гражданина в ра зличных сферах его общественной и личной жизни.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/160310/
просмотров: 9
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в Закон «О физической культуре и спорте»
Внесены изменения в Закон «О библиотечном деле»
Ратифицирован Протокол об​ охране образцов к​ Евразийской патентной конвенции
Внесены изменения некоторые законодательные акты Кыргызской Республики
Внесены изменения в Закон «О статусе медицинского работника»
Внесены изменения в закон об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей
Закон о манипулировании. Кто из депутатов проголосовал против (список)
Подписан Закон КР «О внесении изменений в Закон КР «О беженцах»
Депутат Наталья Никитенко назвала правительство кладбищем хороших инициатив
Обсуждение законопроекта об НКО. Чиновник из Минфина дает пояснения
Популярные новости
Назначен ряд судей местных судов Назначен ряд судей местных судов
Внесены изменения в&nbsp;Закон &laquo;О&nbsp;библиотечном деле&raquo; Внесены изменения в Закон «О библиотечном деле»
Ратифицировано Соглашение о&nbsp;финансировании между Кыргызстаном и&nbsp;Всемирным банком Ратифицировано Соглашение о финансировании между Кыргызстаном и Всемирным банком
О&nbsp;внесении изменений в&nbsp;некоторые решения правительства Кыргызской Республики О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
Бизнес
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; объявляет тендер на&nbsp;приобретение оборудования для видеосъемки ИА «24.kg» объявляет тендер на приобретение оборудования для видеосъемки
Все о&nbsp;витамине&nbsp;С Все о витамине С
Dos Credobank приобрел 30&nbsp;кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
22 июля, среда
14:41
Выборы-2020. Что делать избирателю, если он не нашел себя в списке Выборы-2020. Что делать избирателю, если он не нашел се...
14:27
В Бишкеке снизилось количество обращений в дневные и ночные стационары
14:08
На юге выявлен факт незаконного ввоза крупной партии лекарств
14:00
Пять историй мигрантов, которым пришлось пережить пандемию вдали от родины
13:56
Милиция ищет парней, которые угрожают кыргызстанским девушкам в России