Внесены изменения в закон об адвокатуре Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 11 июня 2020 года.

Целью Закона является приведение положений Закона «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» в соответствие с решением Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 14 февраля 2018 года.

В частности, принятым Законом предусматривается:

— исключение из Закона «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» нормы, которая предусматривала выдачу лицензии без сдачи квалификационного экзамена определенным лицам (часть 4 статьи 19 Закона);

— приведение иных норм Закона в соответствие с решением Конституционной палаты.

Решением Конституционной палаты от 14 февраля 2018 года пункты 1-4 части 4 статьи 19 Закона «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» признаны противоречащими части 3 статьи 16 Конституции КР.

Конституционная палата в своем решении отметила, что в части 3 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики заложен принцип равенства всех перед законом и судом.

В этой связи, конституционный принцип равенства всех перед Законом и судом представляет собой требование о недопустимости установления в Законе какого-либо различия, исключения или предпочтения, основанного на признаках пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических и иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств, ведущих к нарушению равенства правовых возможностей человека и гражданина в ра зличных сферах его общественной и личной жизни.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.