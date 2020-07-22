14:47
USD 77.28
EUR 88.40
RUB 1.09
Официально

Внесены изменения в Закон «О физической культуре и спорте»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О физической культуре и спорте».

Закон принят Жогорку Кенешем КР 10 июня 2020 года.

Целью Закона является защита основополагающих прав спортсменов на честную конкуренцию путем недопущения применения запрещенных методов и субстанций в спорте и снижение коррупционных рисков в деятельности уполномоченного органа в сфере физической культуры и спорта.

Задачами Закона являются выполнение обязательств, взятых в рамках Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, реализация детализированного плана антикоррупционных мероприятий уполномоченного органа по физической культуре и спорту, одобренного Советом безопасности Кыргызской Республики, а также усовершенствование нормативной правовой базы в сфере физической культуры и спорта.

Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования, за исключением пункта 5 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Правительству Кыргызской Республики в шестимесячный срок со дня официального опубликования настоящего Закона следует привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/160308/
просмотров: 8
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в закон об адвокатуре Кыргызской Республики
Внесены изменения в Закон «О библиотечном деле»
Ратифицирован Протокол об​ охране образцов к​ Евразийской патентной конвенции
Внесены изменения некоторые законодательные акты Кыргызской Республики
Внесены изменения в Закон «О статусе медицинского работника»
Внесены изменения в закон об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей
Закон о манипулировании. Кто из депутатов проголосовал против (список)
Подписан Закон КР «О внесении изменений в Закон КР «О беженцах»
Депутат Наталья Никитенко назвала правительство кладбищем хороших инициатив
Обсуждение законопроекта об НКО. Чиновник из Минфина дает пояснения
Популярные новости
Назначен ряд судей местных судов Назначен ряд судей местных судов
Внесены изменения в&nbsp;Закон &laquo;О&nbsp;библиотечном деле&raquo; Внесены изменения в Закон «О библиотечном деле»
Ратифицировано Соглашение о&nbsp;финансировании между Кыргызстаном и&nbsp;Всемирным банком Ратифицировано Соглашение о финансировании между Кыргызстаном и Всемирным банком
О&nbsp;внесении изменений в&nbsp;некоторые решения правительства Кыргызской Республики О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
Бизнес
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; объявляет тендер на&nbsp;приобретение оборудования для видеосъемки ИА «24.kg» объявляет тендер на приобретение оборудования для видеосъемки
Все о&nbsp;витамине&nbsp;С Все о витамине С
Dos Credobank приобрел 30&nbsp;кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
22 июля, среда
14:41
Выборы-2020. Что делать избирателю, если он не нашел себя в списке Выборы-2020. Что делать избирателю, если он не нашел се...
14:27
В Бишкеке снизилось количество обращений в дневные и ночные стационары
14:08
На юге выявлен факт незаконного ввоза крупной партии лекарств
14:00
Пять историй мигрантов, которым пришлось пережить пандемию вдали от родины
13:56
Милиция ищет парней, которые угрожают кыргызстанским девушкам в России