Внесены изменения в Закон «О физической культуре и спорте»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О физической культуре и спорте».

Закон принят Жогорку Кенешем КР 10 июня 2020 года.

Целью Закона является защита основополагающих прав спортсменов на честную конкуренцию путем недопущения применения запрещенных методов и субстанций в спорте и снижение коррупционных рисков в деятельности уполномоченного органа в сфере физической культуры и спорта.

Задачами Закона являются выполнение обязательств, взятых в рамках Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, реализация детализированного плана антикоррупционных мероприятий уполномоченного органа по физической культуре и спорту, одобренного Советом безопасности Кыргызской Республики, а также усовершенствование нормативной правовой базы в сфере физической культуры и спорта.

Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования, за исключением пункта 5 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Правительству Кыргызской Республики в шестимесячный срок со дня официального опубликования настоящего Закона следует привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.