Подписаны указы о назначении членов правительства Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики подписал Указы о назначении членов Правительства Кыргызской Республики.
Согласно Указам Главы государства:
— Темиралиев Таалайбек Асанбекович назначен Руководителем Аппарата Правительства — министром Кыргызской Республики;
— Айдарбеков Чынгыз Азаматович назначен министром иностранных дел Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Джунушалиев Кашкар Астаканович назначен министром внутренних дел Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Джаманкулов Марат Тургунбаевич назначен министром юстиции Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Жеенбаева Бактыгуль Жаныбековна назначена министром финансов Кыргызской Республики и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Муканбетов Санжар Турдукожоевич назначен министром экономики Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Чодуев Эркинбек Урайымович назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Бейшенов Жанат Саматович назначен министром транспорта и дорог Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Аскаров Замирбек Марипбаевич назначен министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Исаков Каныбек Абдуваситович назначен министром образования и науки Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Абдикаримов Сабиржан Токтосунович назначен министром здравоохранения Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Жаманкулов Азамат Капарович назначен министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Кочкоров Улукбек Тойчубаевич назначен министром труда и социального развития Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Опумбаев Орозбек Найманович назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Тердикбаев Эрлис Жекшенович назначен председателем Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Осмонбетов Эмиль Кубатович назначен председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Исмаилов Алтынбек Джапарович назначен председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики.