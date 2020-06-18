Подписаны указы о назначении членов правительства Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики подписал Указы о назначении членов Правительства Кыргызской Республики.

Согласно Указам Главы государства:

— Темиралиев Таалайбек Асанбекович назначен Руководителем Аппарата Правительства — министром Кыргызской Республики;

— Айдарбеков Чынгыз Азаматович назначен министром иностранных дел Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Джунушалиев Кашкар Астаканович назначен министром внутренних дел Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Джаманкулов Марат Тургунбаевич назначен министром юстиции Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Жеенбаева Бактыгуль Жаныбековна назначена министром финансов Кыргызской Республики и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Муканбетов Санжар Турдукожоевич назначен министром экономики Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Чодуев Эркинбек Урайымович назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Бейшенов Жанат Саматович назначен министром транспорта и дорог Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Аскаров Замирбек Марипбаевич назначен министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Исаков Каныбек Абдуваситович назначен министром образования и науки Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Абдикаримов Сабиржан Токтосунович назначен министром здравоохранения Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Жаманкулов Азамат Капарович назначен министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Кочкоров Улукбек Тойчубаевич назначен министром труда и социального развития Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Опумбаев Орозбек Найманович назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Тердикбаев Эрлис Жекшенович назначен председателем Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Осмонбетов Эмиль Кубатович назначен председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Исмаилов Алтынбек Джапарович назначен председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики.