10:12
USD 74.88
EUR 84.35
RUB 1.06
Официально

Президент Кыргызстана подписал указ об отставке премьер-министра

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 65, частями 1, 2, 3 статьи 87 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 4 части 1 статьи 13, пунктом 1 части 3 и частью 4 статьи 23 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» принята отставка Премьер-министра Кыргызской Республики Абылгазиева Мухаммедкалыя Дуйшекеевича.

Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку.

В соответствии с Указом лицами, занимавшими должности Премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов Правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов Правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава Правительства Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/156138/
просмотров: 52
Версия для печати
Материалы по теме
Абдулазим Курманов назначен заместителем директора ГКС КР
Калыбек Алышбаев освобожден от должности заместителя директора ГКС КР
Режим ЧС в Кыргызстане. Вице-премьер-министр и министр здравоохранения уволены
В Кыргызстане сменился заместитель министра экономики
Заместитель министра экономики КР освобожден от должности
Госэкотехинспекцию возглавил Мырзабек Жыпаркулов. Раньше работал в MegaCom
Урматбек Кокочаров назначен директором Госагентства архитектуры и строительства
Со склада в правительство. Что известно о новом полпреде Баткенской области
Назначен полномочный представитель правительства в Баткенской области
Назначен спецпредставитель правительства Кыргызстана по приграничным вопросам
Популярные новости
Назначен ряд судей местных судов Назначен ряд судей местных судов
Внесены изменения в&nbsp;Закон Кыргызской Республики &laquo;О&nbsp;внешней миграции&raquo; Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «О внешней миграции»
О&nbsp;внесении изменений в&nbsp;постановление правительства Кыргызской Республики О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
Бизнес
&laquo;СУПЕРХАЙП + YouTube&raquo; на&nbsp;лето&nbsp;&mdash; ваше море интернета! «СУПЕРХАЙП + YouTube» на лето — ваше море интернета!
Шесть причин использовать электронный кошелек &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Шесть причин использовать электронный кошелек «ЭЛСОМ»
Погасить кредит или пополнить депозит &laquo;Бакай Банка&raquo; можно в&nbsp;приложении MegaPay Погасить кредит или пополнить депозит «Бакай Банка» можно в приложении MegaPay
Получите 1&nbsp;тысячу сомов на&nbsp;баланс при покупке Redmi Note 9/9s в&nbsp;O!Store Получите 1 тысячу сомов на баланс при покупке Redmi Note 9/9s в O!Store
16 июня, вторник
10:08
В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 100 человек. Всего — 2 472 В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 100 человек. Вс...
10:07
В Кыргызстане от коронавируса выздоровели еще 34 человека
10:00
Выборы-2020. Портреты партий на стене
09:54
В Кыргызстан вернулись трое граждан из Кореи
09:44
В Сузаке деньги, выделенные на борьбу с COVID-19, потратили не по назначению