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Внесены изменения в​ некоторые законодательные акты КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О​ внесении изменений в​ некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в​ законы КР​ «Об​ общественном здравоохранении», «О​ гражданской защите»)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30​ апреля 2020 года.

Принятым Законом вводится перечень ограничений прав и​ свобод человека и​ гражданина в​ случае введения ограничительных мероприятий (карантина) при угрозе возникновения и​ распространения инфекционных заболеваний.

Кроме того, в​ целях обеспечения готовности органов управления, сил и​ средств к​ оперативному реагированию на​ чрезвычайные ситуации вносится изменение в​ Закон КР​ «О​ Гражданской защите», предусматривающее, что в​ случае необходимости (непосредственной угрозы жизни и​ здоровью людей) руководитель работ по​ ликвидации последствий чрезвычайной ситуации временно ограничивает доступ людей и​ транспорта в​ зону чрезвычайной ситуации и​ приостанавливает деятельность организаций, находящихся в​ этой зоне .

Настоящий Закон вступает в​ силу со​ дня официального дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/152247/
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