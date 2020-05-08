Внесены изменения в​ некоторые законодательные акты КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы КР «Об общественном здравоохранении», «О гражданской защите»)».
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 апреля 2020 года.
Принятым Законом вводится перечень ограничений прав и свобод человека и гражданина в случае введения ограничительных мероприятий (карантина) при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
Кроме того, в целях обеспечения готовности органов управления, сил и средств к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации вносится изменение в Закон КР «О Гражданской защите», предусматривающее, что в случае необходимости (непосредственной угрозы жизни и здоровью людей) руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации временно ограничивает доступ людей и транспорта в зону чрезвычайной ситуации и приостанавливает деятельность организаций, находящихся в этой зоне .
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального дня официального опубликования.