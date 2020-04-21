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Внесены изменения в Закон «О государственных закупках»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 15 апреля 2020 года.

Закон вносит в статью 4 (Льготы, предоставляемые внутренним поставщикам (подрядчикам)) и статью 21 (Закупки методом прямого заключения договора) Закона Кыргызской Республики от 3 апреля 2015 года № 72 «О государственных закупках» изменения с целью государственной поддержки отечественного товаропроизводителя и обеспечения оперативности при осуществлении государственных закупок в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/150744/
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