Внесены изменения в закон об обязательном страховании автотранспортных средств

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон КР «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств».

Закон принят Жогорку Кенешем 13 декабря 2019 года в целях защиты прав и законных интересов потерпевших на возмещение причиненного вреда в результате дорожно-транспортного происшествия при эксплуатации автотранспортных средств, а также защиты имущественных интересов владельцев автотранспортных средств, застраховавших свою ответственность.

Принятым Законом статья 31 Закона КР «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств», дополнена частью второй, предусматривающей временной период возникновения ответственности за неисполнение обязанности по обязательному страхованию, в зависимости от категории владельца и (или) водителя автотранспортного средства.

В частности, устанавливается ответственность за неисполнение обязанности по обязательному страхованию:

с 1 апреля 2020 года:

— для владельцев и (или) водителей автотранспортных средств, зарегистрированных в других государствах;

— для автотранспортных средств, находящихся в собственности или во владении юридических лиц, в том числе государственных органов и органов местного самоуправления;

— для владельцев грузовых автотранспортных средств, с общей разрешенной максимальной массой более 12 тонн;

с 1 января 2021 года:

— для владельцев грузовых автотранспортных средств, с общей разрешенной максимальной массой менее 12 тонн;

— для владельцев автотранспортных средств, используемых для перевозок пассажиров;

с 1 января 2022 года для владельцев и (или) водителей автотранспортных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством КР.

Следует отметить, что учитывая общественную значимость института обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств и вытекающую из этого необходимость обеспечения полноты правового регулирования в данной сфере, 20 января 2020 года Президентом Кыргызской Республики Закон был возвращен в Жогорку Кенеш для выработки его согласованного варианта, с предложением рассмотреть возможность установления ответственности за неисполнение обязанности по обязательному страх ованию гражданско-правовой ответственности к реальной готовности населения, а также Правительства к его исполнению. По итогам согласительная группа подготовила согласованный вариант Закона.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.