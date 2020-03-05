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Внесены изменения в Закон «Об обеспечении единства измерений»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об обеспечении единства измерений».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 января 2020 года.

Указанный Закон вносит в Закон КР от 9 июля 2014 года № 118 «Об обеспечении единства измерений» отдельные изменения с целью совершенствования правовых основ обеспечения единства измерений в Кыргызской Республике, направленного на достижение объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений, на защиту прав и законных интересов граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и государства от последствий недостоверных результатов измерений.

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования, за исключением нормы о том, что для осуществления поверки поверочные лаборатории национального органа по метрологии и его территориальных подразделений должны быть аккредитованы, которая вступает в силу с 1 июня 2023 года.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/145592/
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