Внесены изменения в некоторые законодательные акты

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере охраны водных биологических ресурсов».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 января 2020 года.

Закон принят в целях реализации Закона Кыргызской Республики «О запрещении ввоза, производства, изготовления, сбыта и использования синтетических рыболовных сетей, электроловильных систем на территории Кыргызской Республики».

Цель данного Закона направлена на установление ответственности лиц, виновных за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды.

В этой связи Законом внесены соотвествующие изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики о проступках, Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях.

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.