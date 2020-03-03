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Внесены изменения в закон о товарной бирже и биржевой торговле в КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О товарной бирже и биржевой торговле в Кыргызской Республике».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 января 2020 года.

Указанным Законом внесены отдельные изменения и дополнения в Закон КР от 29 июня 1992 года № 915-XII «О товарной бирже и биржевой торговле в Кыргызской Республике» с целью совершенствования правового регулирования отношений, возникающих в сфере деятельности товарной биржи и биржевой торговли в КР.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/145338/
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