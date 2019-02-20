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Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление о придомовых участках

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление Правительства Кыргызской Республики, которое отменяет действие постановления Правительства Кыргызской Республики «О приостановлении действия постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения о порядке определения и оформления границ земельного участка при многоквартирном жилом доме» от 15 февраля 2011 года № 50» от 3 апреля 2018 года № 181.

Данное решение принято в целях в целях обеспечения требований Земельного кодекса Кыргызской Республики в вопросах определения придомовых земельных участков при многоквартирных жилых домах.
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