Кубанычбек Кулматов останется в СИЗО ГКНБ до 28 сентября

Бишкекский городской суд рассмотрел жалобу адвокатов на продление меры пресечения экс-мэру столицы Кубанычбеку Кулматову.

Заседание проводили в закрытом режиме. Родственников и представителей СМИ не пустили в зал суда. Суд мотивировал это защитой ведомственных интересов ГКНБ.

На процессе адвокат Кубанычбека Кулматова Сергей Слесарев отметил, что следователи незаконно и необоснованно просят продлить санкцию, а суд первой инстанции поддержал их просьбу.

Судья Жаныл Мамбеталы оставила решение Первомайского районного суда в силе.

Кубанычбека Кулматова арестовали 5 июня по обвинению в коррупции. По версии следствия, в 2014-м он, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона, предоставленные для строительства двух школ. Четырнадцатого июня в отношении бывшего градоначальника возбудили еще одно уголовное дело по статьям «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» и «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР.