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Общество

Поножовщина в Токмаке. Депутата СДПК заочно арестовали

Депутата фракции СДПК Токмакского горкенеша Тыная Жансейитова, подозреваемого в нанесении ножевых ранений Талантбеку Жамангулову во время драки на скотном рынке, объявили в розыск. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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По данным ведомства, народному избраннику заочно предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство» УК КР и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Милиция разыскивает Тыная Жансейитова.

Потерпевший Талантбек Жамангулов заявление в милицию писать отказывается.
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