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Общество

Издевавшихся над солдатами военных водворили на гауптвахту до конца следствия

Издевавшихся над солдатами Кой-Ташской войсковой части военнослужащих водворили на гауптвахту до конца следствия. Об этом 24.kg сообщили в Военной прокуратуре.

Уточняется, что вчера Первомайский районный суд вынес решение о содержании их под стражей сроком на один месяц.

Солдаты срочной службы войсковой части 73809, расположенной в селе Кой-Таш,  пожаловались правозащитникам на издевательства со стороны командиров. Они рассказали, что их вывозили в близлежащий поселок и заставляли чистить навоз, ремонтировать чужую машину и копать арыки. 
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