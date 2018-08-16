Издевавшихся над солдатами военных водворили на гауптвахту до конца следствия

Издевавшихся над солдатами Кой-Ташской войсковой части военнослужащих водворили на гауптвахту до конца следствия. Об этом 24.kg сообщили в Военной прокуратуре.

Уточняется, что вчера Первомайский районный суд вынес решение о содержании их под стражей сроком на один месяц.

Солдаты срочной службы войсковой части 73809, расположенной в селе Кой-Таш, пожаловались правозащитникам на издевательства со стороны командиров. Они рассказали, что их вывозили в близлежащий поселок и заставляли чистить навоз, ремонтировать чужую машину и копать арыки.