Фигурантам по делу ТЭЦ Бишкека продлили содержание под стражей

В Первомайском районном суде Бишкека рассмотрели продление меры пресечения бывшему премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву.

Следователи Госкомитета национальной безопасности просили продлить экс-главе кабмина срок содержания под стражей.

Адвокаты обвиняемого просили не удовлетворять ходатайство следствия.

Судья Мирлан Термечиков продлил срок содержания под стражей в СИЗО ГКНБ Жанторо Сатыбалдиеву до 13 октября.

Вместе с бывшим премьером под стражей останутся и экс-мэр Салайдин Авазов, бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, его заместитель Жолдошбек Назаров и представитель китайской компании TBEA Мусажан Макелек.

По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

Кроме того, под стражей находятся бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Всем им предъявлены обвинения в коррупции.