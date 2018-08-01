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Общество

Тонировка, алкоголь, скорость. За что еще оштрафованы в Джалал-Абаде водители

Сотрудники отдела по обеспечению безопасности дорожного движения по Джалал-Абадской области проводят рейды «Тонировка» и «За рулем». Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Уточняется, что за три дня осмотрено более 400 автомобилей, выявлено 374 нарушения правил дорожной безопасности водителями.

«Четыре нарушения касаются тонировки стекол, четыре водителя задержаны за управление машиной в нетрезвом состоянии, девять автомашин водворено на штрафную стоянку. Остальные нарушения касались превышения скорости, разговоров по телефону и езды с непристегнутым ремнем», — сообщили в ГУОБДД.

В ведомстве напоминают автомобилистам, что тонировка передних боковых и ветровых стекол часто становится основной причиной ДТП в темное время суток, приводит к столкновению при перестроении машин и наездов на пешеходов.
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