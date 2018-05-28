Сотрудники Бишкекского управления по обеспечению безопасности дорожного движения в ходе рейда «Маяк» оштрафовали 97 водителей за то, что они не пропускали машины скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе УОБДД.

Уточняется, что целью рейда являлось обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения, оборудованных проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами.

По итогам рейда 97 водителей оштрафованы на 500 сомов каждый по статье «Нарушение правил передвижения транспортных средств или создание помех дорожному движению» Кодекса об административной ответственности. Две автомашины поставлены на штрафную стоянку.