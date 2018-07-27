Проблемы с пропиской. Кыргызстанец получил паспорт, но его не прописали

Бактыбек Алтынбеков в социальной сети Facebook пожаловался на работу ГРС. Он получил ID-карту, в которой указано место жительства, однако в базу его не внесли.

По его словам, около десяти лет он пользовался этой ID-картой. При обмене паспорта выяснилось, что у него нет прописки.

«Мне предлагают опять собрать все справки, какой-то протокол из РОВД, заплатить штраф. Я не понимаю, что же тогда означает адрес, указанный в паспорте? Больше всего раздражает, что на выборы приходят приглашения по этому адресу», — рассказал он.

В ГРС ИА «24.kg» пояснили, что у Бактыбека Алтынбекова была временная прописка. Ее срок истек еще в 2009 году. После консультации он представил все документы и его внесли в базу.