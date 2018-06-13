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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (119)

Жанторо Сатыбалдиева также вызывали на допрос в ГКНБ

Экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева также вызывали сегодняна допрос в ГКНБ. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности.

Уточняется, что бывшего главу кабмина вызвали на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

По данным ГКНБ, Жанторо Сатыбалдиев уже вышел с допроса. О подробностях в ведомстве не стали сообщать в интересах следствия.

В рамках расследования пяти уголовных дел о модернизации столичной ТЭЦ арестованы семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-глава Энергохолдинга Айбек Калиев, бывший генеральный директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Всем предъявлены обвинения в коррупции.

Обвинение в коррупции предъявили и бывшему премьеру Сапару Исакову, экс-мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову и депутату Жогорку Кенеша от фракции СДПК Осмонбеку Артыкбаеву.
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