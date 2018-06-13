В Кыргызстане милиции запретят использовать спецсредства во время митингов

В Кыргызстане под председательством вице-премьер-министра Жениша Разакова состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства для реформирования правоохранительных органов страны. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

На заседании презентовали ключевые новшества проекта закона «О прохождении службы в правоохранительных органах КР».

С 2020 года в правоохранительных органах упростят систему денежного довольствия и социальных гарантий. На реализацию проекта намерены выделить из бюджета 2,7 миллиарда сомов, отметили в аппарате правительства.

«Уточнены нормы, определяющие правовую основу применения физической силы, спецсредств, оружия, вооружения и боевой техники правоохранительными органами. Запрещено применять спецсредства в ходе собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов ненасильственного характера, не нарушающих общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций», — сообщили в правительстве информполитики.

Законопроектом предлагают ввести конкурсный отбор при поступлении на службу в правоохранительные органы.

Согласно законопроекту, существенно расширены полномочия Службы внутренних расследований. Это объясняется обеспечением независимости проводимых ее сотрудниками мероприятий.

Жениш Разаков поручил МВД доработать проект закона с учетом озвученных предложений и отметил необходимость его скорейшего внесения на рассмотрение в парламент.