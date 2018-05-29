Резонансные дела ГКНБ. От аварии на ТЭЦ до саженцев

За последние три месяца ГКНБ возбудил несколько резонансных уголовных дел. Началось с аварии на ТЭЦ Бишкека. Дальше последовали аресты бывших и действующих высокопоставленных чиновников.

Вчера в поле зрения сотрудников Госкомитета национальной безопасности попали саженцы за 9 тысяч сомов каждый, которые закупала мэрия.

ИА «24.kg» собрало самые резонансные уголовные дела, которые сейчас расследуют в Кыргызстане.

ТЭЦ Бишкека. Допросы, аресты, дознание

Фото из Интернета. Труба ТЭЦ Бишкека

Генпрокуратура возбудила четыре уголовных дела, два — об аварии на ТЭЦ Бишкека и два о ее модернизации. Их расследует Госкомитет национальной безопасности.

Первым арестовали бывшего первого заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибека Боркоева. Вслед за ним за решеткой оказался технический директор ОАО Алмаз Жусупбеков. Он проходит по ранее возбужденному делу о ремонте котлоагрегатов на ТЭЦ Бишкека.

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ГКНБ возбудил еще одно уголовное дело в отношении отдельных служащих ТЭЦ Бишкека, ОАО «Электрические станции», ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» по статье 221 УК КР «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций». Его выделили в отдельное производство.

После задержали генерального директора «Электрических станций» Узака Кыдырбаева, исполнительного директора группы по управлению модернизацией ТЭЦ Бишкека Темирлана Бримкулова.

Предъявили обвинение в коррупции и водворили в СИЗО ГКНБ бывшего главу Энергохолдинга Айбека Калиева. С ним обвиняемыми проходят бывший мэр Джалал-Абада, экс-глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов и его заместитель Жолдошбек Назаров. Они тоже под стражей.

Бывший директор ТЭЦ Омуркул уулу Нурлан отделался увольнением.

Школьное дело Кубанычбека Кулматова

Фото из Интернета. Кубанычбек Кулматов - фигурант уголовного дела

Экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов проходит по уголовному делу о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Расследование начала в сентябре 2017 года Генеральная прокуратура. Следствие ведет ГКНБ. Кубанычбек Кулматов под подпиской о невыезде. Его имущество арестовали.

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Он считает уголовное преследование политическим гонением не только в отношении него, но и всей команды экс-президента Алмазбека Атамбаева.

По версии следователей, в 2014 году, будучи мэром Бишкека, Кубанычбек Кулматов незаконно использовал грант в $2 миллиона от китайской компании ТВЕА для строительства двух школ.

Исчезновение премии имени Айтматова

ГКНБ расследует также дело об исчезновении $30 тысяч (премия имени Чингиза Айтматова. — Прим. ИА «24.kg»), которые Жогорку Кенеш должен был перечислить секретариату Межпарламентской ассамблеи СНГ. В феврале задержали заведующего отделом парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Арсена Закирова.

По версии следствия, эти деньги выдали ему, но распоряжение о перечислении подписал бывший первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев. В отношении него Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Ему инкриминируют злоупотребление должностным положением.

Вот только куда делся фигурант — неизвестно. В парламенте утверждают, что Аскарбек Шадиев выехал из Кыргызстана. В ГКНБ заявили, что подследственный границу не пересекал. Однако в ведомстве так и не уточнили, допрашивали ли Аскарбека Шадиева, предъявлено ли ему обвинение, избрана ли какая-то мера пресечения.

Ипподром. Скандал номер два

Фото из Интернета. Скандальный ипподром в Чолпон-Ате

АКС ГКНБ и Счетная палата проверяют обоснованность расходов при строительстве ипподрома в селе Бактуу-Долоноту Бостеринского айыльного аймака для проведения II Всемирных игр кочевников.

В ГКНБ отметили, что при определении генерального подрядчика допустили много нарушений законов «О государственных закупках» и «О градостроительстве и архитектуре». Договор с ним заключили без проектно-сметной документации и государственной экспертизы. В результате расходы возросли с 480 миллионов сомов до 1 миллиарда 584 миллионов сомов. Это второй скандал, в эпицентре которого оказался ипподром.

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В начале года генподрядчика реконструкции ипподрома к I Всемирным играм кочевников, которые проходили в 2014 году, Эркина Мергенбаева осудили. Его признали виновным в контрабанде и уклонении от уплаты таможенных пошлин. Он получил шесть лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В 2014 году возглавляемая им компания «Темир Канат» получила заказ на строительство ипподрома. По данным МВД, Эркин Мергенбаев в 2014 году ввез в республику пластиковые сиденья на крупную сумму, скрыв товар от таможенного контроля. Ущерб составил более 1 миллиона 570 тысяч сомов.

Возмещение НДС. Куда исчезли сотни миллионов?

ГКНБ разбирается с членами комиссии по возмещению и возврату НДС. Она принимала незаконные решения о возврате НДС частным компаниям. Ущерб государству оценили в 847,4 миллиона сомов. В рамках расследования задержаны пять сотрудников Налоговой службы.

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Позже задержали и водворили в СИЗО ГКНБ заместителя главы Государственной налоговой службы Кубанычбека Кумашова. В апреле прошли обыски в ОсОО «Таргет компани», «Тянь-Шань — Каинды» (ныне «Фрезия»), «Скай Логистик» и «Шелковый путь Транс», которые получили из государственного бюджета через возмещение НДС более 290 миллионов сомов.

«Таргет компани», «Тянь-Шань — Каинды» (ныне «Фрезия») зарегистрированы на Цао Лигуо. Директором последней является Ли Хайин. Их арестовали. Как и бывшего помощника депутата Акылбека Жапарова Алмаза Сагынбекова.

Руководители компаний «Скай Логистик» и «Шелковый путь Транс» — на свободе. Но следствие продолжается.

О саженцах за 9 тысяч сомов

Фото Sputnik Кыргызстан. Импортные саженцы на Южной магистрали Бишкека

В ГКНБ расследуют, почему на крупномерные саженцы израсходовали такие средства. Их приобрело Муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз». По факту возбудили уголовное дело по статьям «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций», «Злоупотребление должностным положением», «Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР» УК КР.

Проверка установила, что 23 октября 2017 года заключили договор с ОсОО «Арт Грин» на поставку саженцев по цене 9 тысяч 90 сомов. Из бюджета столицы на это закладывали только 60 миллионов сомов.

С ОсОО «Арт Грин» заключили четыре договора на 18 миллионов 615,9 тысячи сомов, с ОсОО «АГТ Азия» — два договора на 8 миллионов 9,8 тысячи сомов, с ОсОО «Зиар Строй» — шесть договоров на 14 миллионов 481 тысячу сомов.

День в музее

Фото из Интернета. Исторический музей. Скандальная реконструкция

Еще один скандал разгорелся вокруг Исторического музея. Депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» возмутились чрезвычайной дороговизной работ при его реконструкции.

По данным Госстроя, на приобретение мебели для музея выделили 890 миллионов сомов, на внутреннюю отделку — 690 миллионов сомов.

Исторический музей реконструируют с 25 марта 2016 года. Первый этап провело Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (ТИКА). За кыргызской стороной оставались внутренний ремонт и дизайн. Музей планировали открыть в ноябре 2017-го, потом в марте 2018 года. Но реставрацию не закончили до сих пор.

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Турецкая сторона выделила в течение трех лет $15 миллионов в виде гранта. Более $4 миллионов потратили на ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории.

Не дожидаясь освоения грантовых средств, правительство выделило из республиканского бюджета деньги для завершения строительных работ.

Департамент жилищно-гражданского строительства получил 1 миллиард 569 миллионов 477 тысяч сомов на реконструкцию внутренней части музея и приобретение оборудования.

АКС ГКНБ приступила к проверке финансовой составляющей проекта. Да, пока уголовного дела здесь нет, но что-то подсказывает — долго ждать его не придется. Поэтому данный проект мы и включили в список. На перспективу.