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Власть
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (15)

Кубанычбек Кулматов о том, как Алмазбек Атамбаев сдирал семь шкур с команды

Госкомитет национальной безопасности возбудил против экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова уголовное дело по статье «Коррупция». Бывший градоначальник рассказал в интервью ИА «24.kg», почему считает, что невиновен, а также о работе в команде Алмазбека Атамбаева.

— Почему вы считаете, что невиновны?

— Я не могу рассказывать всего в подробностях. Я давал подписку о неразглашении информации, которая составляет тайну следствия. Но, по-моему, там все натянуто, сшито по белой ткани черными нитками.

Судя по тому, как все это происходит, мне кажется, что есть какая-то другая подоплека, кроме как поиск истины.

Кубанычбек Кулматов

— Было много разговоров, что школу построили некачественно, даже стены уже осыпаются...

— Я читал об этом. Но, так как принимал участие на стадии проектирования объекта и в качестве мэра города застал лишь начало строительства школы, то уже в эти дни специально съездил в эту школу, встретился с директором. Она опровергла сведения о том, что есть какие-то изъяны. На сегодня там учатся 2 тысячи 200 детей. На 2018 год поступили заявки на 2 тысячи 700 учеников. Можно просто самим съездить и убедиться.

— Но представители TBEA говорят, что первых подрядчиков по проекту выбирала все-таки мэрия...

— Все слова легко проверить. У нас есть меморандум, договор, там четко написано, что и кто делает. Это основа наших отношений. Подрядчиков отбирала TBEA, а мэрия осуществляла технический надзор и подводила коммуникации.

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— Почему понадобились дополнительные средства из бюджета на школу?

— Этого я не знаю. Я ушел в начале 2016 года. До этого времени никаких дополнительных средств на школу мы не просили и, соответственно, не получали и не тратили. Как развивались события после моего ухода с поста мэра Бишкека, я не могу сказать.

— С чем связан ваш уход из таможни?

— Я высказывался уже по данному вопросу. Не согласился с некоторыми из поставленных передо мной условий. Видимо, это закономерно, раз пришла новая команда, новое правительство. Они не видят нас в таможне — видят другую команду.

— Против вас возбуждено уголовное дело. Вы допускаете, что со следующего допроса можете уже не выйти...

— Ничего страшного. Кто дал команду, неизвестно, а исполнители старательно исполняют приказ.

Но мне невозможно «пришить коррупцию», потому что это противоречит моим принципам. У меня другое воспитание, другое мировоззрение

Кубанычбек Кулматов

Не пойду никогда на такое, в чем меня пытаются обвинить. И перед своей совестью я тоже чист. Абсолютно уверенно об этом говорю. Только суд может определить, виновен человек или нет. Есть и высший суд, о чем я тоже всегда помню.

— Не было мыслей уехать из страны, подождать, пока все успокоится?

— Скажу честно, если бы я чего-то боялся, то, может быть, уехал. Но мне нечего бояться и незачем уезжать из страны. Я и так долго жил вне Кыргызстана. Уехал, когда мне было 17 лет, и вернулся в 39 лет. Считайте, большую часть жизни был за границей.

— Вас называют человеком Алмазбека Атамбаева. Насколько плохо или хорошо работала команда бывшего президента?

— Команда Атамбаева — это был в первую очередь сам Алмазбек Атамбаев.

Алмазбек Атамбаев сдирал с нас семь шкур.

Кубанычбек Кулматов

Мы друг к другу по-разному относились, но были одной командой. Сейчас много вымышленной грязи льют. Поэтому окончательную оценку давать рано, возможно, через несколько лет люди это сделают.

— А если говорить об оценке лично вашей работы?

— Главным требованием Алмазбека Атамбаева к нам было работать на страну и быть честными перед законом. Когда я пришел в Российско-Кыргызский фонд развития, то он профинансировал только несколько проектов, а ушел, когда было 730 проектов на $264 миллиона. Мы выработали новую стратегию Фонда. В итоге РКФР стал ключевым и эффективным финансовым институтом по привлечению инвестиций в нашу республику. Наша задача была в том, чтобы не просто раздавать деньги, а привлечь на каждый имеющийся в Фонде доллар еще $2-3. И это у нас получилось. Многие международные финансовые институты стали совместно с нами сотрудничать.

— Вы работали не только в РКФР, была еще должность мэра Бишкека, недавно ушли с поста главы Государственной таможенной службы...

— Работа в мэрии была самой напряженной, но и самой интересной. Недавно видел анализ исполнения обещаний мэра Кубанычбека Кулматова, который подготовили эксперты. Там достаточно высокий процент исполнения обещаний, которые мы давали.

Я считаю, что наша команда достаточно продуктивно и эффективно поработала в мэрии

Кубанычбек Кулматов

Что же касается работы в Государственной таможенной службе, то тут цифры роста поступлений в бюджет говорят сами за себя. Они уже были неоднократно озвучены в прессе. Я бы не хотел сейчас повторяться. Единственное, что хотел бы отметить, что и здесь мы тоже начинали с разработки новой стратегии, подготовили пошаговый план действий до 2022 года. Кроме того, вышли с инициативами по многим направлениям, которые дадут дополнительные доходы в бюджет страны, и завершили процесс формирования новой штатной структуры ГТС.
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