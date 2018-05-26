13:19
USD 68.23
EUR 80.02
RUB 1.11
Общество

Как выжить СМИ в Кыргызстане, обсуждают журналисты в Бишкеке

Властям и СМИ необходимо выстраивать конструктивный диалог, защищать журналистов не на словах и повышать их профессионализм. Участники республиканской конференции «СМИ КР: как выжить в информационной войне?», которая проходит в Бишкеке, ищут пути развития средств массовой информации.

Представитель аппарата президента Толгонай Стамалиева напомнила, что президент Сооронбай Жээнбеков придерживается в работе принципов гласности и открытости, поэтому прессу, медиа и институты гражданского общества рассматривает как партнеров в продвижении прогрессивных идей и проектов.

Для успешного формирования системы саморегулирования нужны три фактора: профессиональное сообщество журналистов, сильное гражданское общество и государственные власти, настроенные на конструктивное сотрудничество с масс-медиа, отметила Толгонай Стамалиева.

По ее словам, это в Кыргызстане есть. Она подчеркнула, что аппарат президента настроен на конструктивное сотрудничество в решении конфликтов между журналистами и ветвями власти.

Цеховое порицание намного эффективнее решения суда. Надо совместными усилиями воспитать новое профессиональное поколение журналистов и научиться решать конфликты диалогом, не доводя до судов.

Толгонай Стамалиева
Председатель Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ Шамарал Майчиев отметил, что в Кыргызстане журналист бесправен. 

«Когда мы думали об анатомии лжи, почему СМИ допускают массовое распространение недостоверной информации, поняли, что журналист бесправен. Он зависит от хозяина — учредителя СМИ, он заложник редакционной политики. А как журналист и редактор могут идти против «хозяина»? Либо уйти, либо продолжить редакционную политику, которую определяет хозяин. Это те ключевые точки, откуда идет несоблюдение этического кодекса, закона о СМИ», — считает он.

По мнению эксперта, власти и журналистское сообщество должны сделать все, чтобы статус журналиста, его социальные позиции, юридические гарантии были реализовали в жизни, а не на словах.
Ссылка:
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
Журналисты Кыргызстана о фейках и их популярности в обществе
Экспертное обсуждение: свобода СМИ под надзором Закона
О какой солидарности среди журналистов речь, пока СМИ принадлежат политикам
Пиратство мешает развитию отечественного телевидения
Главный редактор «Медузы» рассказал, в чем секрет успешного медиа
Парламент Кыргызстана сократил срок регистрации СМИ
«Развращающий» Cosmopolitan отправляют в ссылку
Ассоциация IFEX призывает прекратить преследование СМИ в Кыргызстане
В Бразилии ограбили самолет. Забрали $5 миллионов за 6 минут
Президент и четвертая власть. Первая встреча. Фоторепортаж
Популярные новости
Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть
Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза
Эсеналы Ниязов. Как парень из&nbsp;кыргызской глубинки сделал карьеру в&nbsp;США Эсеналы Ниязов. Как парень из кыргызской глубинки сделал карьеру в США
Рожа мне твоя не&nbsp;нравится. Почему кыргызов задерживают в&nbsp;Москве полицейские Рожа мне твоя не нравится. Почему кыргызов задерживают в Москве полицейские
Бизнес
1&nbsp;МБ в&nbsp;Таиланде всего 3&nbsp;сома в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1 МБ в Таиланде всего 3 сома в роуминге от О!
Сберкасса &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;Оше обслуживает клиентов круглосуточно Сберкасса «Бакай Банка» в Оше обслуживает клиентов круглосуточно
С&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок С услугой «Где дети?» от MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок
Зарабатывай на&nbsp;входящих звонках вместе с&nbsp;О! Зарабатывай на входящих звонках вместе с О!