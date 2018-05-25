На имущество экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова наложен арест. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в ГКНБ.

Уточняют, что арест наложен следователем в рамках возбужденного уголовного дела.

Напомним, в отношении экс-мэра столицы Кубанычбека Кулматова возбудили уголовное дело. По версии следствия, в 2014-м он, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона, предоставленные ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ, для строительства двух новых школ в регионах. Кубанычбек Кулматов перенаправил денежные средства из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».