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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (14)

На имущество экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова наложен арест

На имущество экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова наложен арест. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в ГКНБ.

Уточняют, что арест наложен следователем в рамках возбужденного уголовного дела.

Напомним, в отношении экс-мэра столицы Кубанычбека Кулматова возбудили уголовное дело. По версии следствия, в 2014-м он, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона, предоставленные ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ, для строительства двух новых школ в регионах. Кубанычбек Кулматов перенаправил денежные средства из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».
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