Неожиданно. Ученые обнаружили, что виагра эффективно борется с метастазами рака‍

Канадские ученые провели эксперименты на лабораторных мышах, имеющих раковые метастазы. Грызунам делали уколы виагры с вакциной от гриппа, при этом получены положительные результаты, обнадежившие исследователей.

Комбинированное применение высокоэффективных препаратов в одном блоке, как показали продолжительные эксперименты, повлияли на активное стимулирование эффекта сдерживания. Они направлены на борьбу с раковыми клетками-мигрантами.

Ученые впервые совместили два надежных и проверенных лекарственных средства. По их мнению, в среднесрочной перспективе может быть решена одна из важнейших проблем человечества. Ребекка Ауэр из научного Университета Оттавы заявила об успешном эксперименте. По ее мнению, необходимо провести клинические испытания. Комбинация вакцины от гриппа и виагры может стать первым уникальным средством для решения проблем с иммунитетом организма человека.

Распространение раковых клеток обычно возникает в скором времени после удаления опухолей. Силденафил входит в состав таблеток виагры, является прекрасным антисептиком и успешно подавляет ускоренное развитие метастазов.