Подарки не наши. Акимиат о подарках, за которые стыдно

«Данные подарки дарил не акимиат», — прокомментировал ИА «24.kg» аким Ленинского района Бишкека Нурдин Тынаев видео о продуктовом наборе для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, который якобы раздали сотрудники районной администрации.

«Мы подарки дарили не 15 мая, а 8-го, накануне Дня Победы. На территории района всего 26 ветеранов войны, и 8 мая мы с заместителями посетили их. Наши подарки в коробке, а не в пакете. В подарке сок, шампанское, конфеты, печенье, молоко сгущенное, банан, яблоко, мандарин, две коробки чая. Все закупили в одном из гипермаркетов. Стоимость одного подарка — 1 980 сомов», — сообщил он.

По его словам, в здании акимиата расположен районный совет ветеранов, который принимает и распределяет подарки. Но он не является структурным подразделением администрации.

«Перед 9 Мая они самостоятельно принимают подарки от школ, организаций и магазинов, и сами их распределяют. Это общественное объединение, в котором работают в основном ветераны. К районной администрации и мэрии они отношения не имеют. Возможно, эти подарки распределили они», — отметил аким.

«У нас в районе всего 26 ветеранов. Разве мы могли так издевательски отнестись к ним?» — добавил он.