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Общество

Владельцы, продавшие авто по доверенности иностранцам, будут получать их штрафы

Кыргызстанцы, продавшие авто по доверенности иностранцам, будут получать их штрафы. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель директора Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС Усеин Касмалиев.

По его словам, если кыргызстанец продал машину казахстанцу или россиянину по доверенности, он все равно остается ее владельцем. Штрафы за нарушение правил дорожного движения будет получать владелец, а не водитель, даже если автомобиль находится за пределами Кыргызстана.

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«Автовладельцы должны понимать, что, продавая машину по доверенности, они все равно остаются собственниками транспортного средства. А тот, кто ездит по доверенности, представляет лишь интересы владельца. Доверенность не предоставляет права собственности», — пояснил Усеин Касмалиев.

Чтобы переоформить автомобиль, владельцу нужно найти водителя. Со 2 апреля в Кыргызстане вводится льготный период на переоформление транспортных средств.
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