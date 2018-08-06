В Дании выписан первый штраф за скрытое никабом лицо

В Дании впервые был выписан штраф за ношение никаба — мусульманского женского головного убора, полностью скрывающего лицо. Об этом сообщает The Local.

Полицию вызвали посетители одного из торговых центров города Херсхольм после того, как между нарушительницей и другой женщиной возник конфликт. По словам полицейских, та сорвала никаб с 28-летней девушки. «Во время завязавшейся драки никаб упал с головы, однако когда мы прибыли на место происшествия, она уже надела его», — сказал представитель полиции.

Стражи порядка сфотографировали мусульманку в никабе и получили запись инцидента с камер наблюдения.

Девушке выписали штраф в размере одной тысячи крон ($156) и попросили снять платок или покинуть общественное место. Она выбрала второе.

Девушка стала первой наказанной за нарушение закона о запрете ношения нарядов, скрывающих лицо, принятого в стране в конце мая. Повторное нарушение закона, вступившего в силу с 1 августа, грозит штрафом в 10 тысяч крон ($1 тысяча 560).

В 2011 году первой европейской страной, запретившей ношение платков, закрывающих лицо на публике, стала Франция. В Дании впервые о запрете заговорили в 2009 году. Точное число тех, кто носит такой головной убор в Дании, подсчитать сложно. В 2010 году было известно о 150-200 женщинах, носящих никаб.