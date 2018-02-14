Противостояние человека и пожарного шланга в замедленной съемке

На кадрах показано, как ведет себя обеденный столик под напором воды и как быстро можно разогнаться на скейте, если в спину подталкивает мощная струя. Также авторы решили проверить, возможно ли преодолеть силу потока и приблизиться к человеку со шлангом.

За два дня ролик набрал 932 тысячи просмотров.

Этот дуэт американцев записывает различные экспериментальные видеоролики с использованием многократного замедления.