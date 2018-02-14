Противостояние человека и пожарного шланга в замедленной съемке

Авторы видеоблога Дэн Грачи и Гэвин Фри сняли видео в замедленной съемке: один из участников дуэта поливает другого из пожарного шланга, сообщила lenta.ru.
Результат они опубликовали на своем канале на YouTube.
На кадрах показано, как ведет себя обеденный столик под напором воды и как быстро можно разогнаться на скейте, если в спину подталкивает мощная струя. Также авторы решили проверить, возможно ли преодолеть силу потока и приблизиться к человеку со шлангом.
За два дня ролик набрал 932 тысячи просмотров.
Этот дуэт американцев записывает различные экспериментальные видеоролики с использованием многократного замедления.