Контрактник, жалующийся на командира спецназа «Илбирс», имеет судимость

Военнослужащий контрактной службы Нарынбек Султаналиев, жалующийся на командира спецназа «Илбирс», был судим. Об этом ИА «24.kg» сообщил командир бригады спецназначения Руслан Раджапов.

По его словам, военнослужащий характеризуется с отрицательной стороны. В частности, в 2012 году его осудили по статье «Разбой, совершенный группой лиц» УК КР.

«По приговору он получил четыре года лишения свободы условно с отсрочкой на год. Его уволили из армии, но позже он погасил судимость и восстановился. Сейчас по факту разбирается Военная пркоуратура Джалал-Абадского гарнизона», — сказал Руслан Раджапов.

Касаясь вовремя не оказанной Нарынбеку Султаналиеву медицинской помощи, командир бригады сообщил, что тот сам отказался ехать на лечение.

Читайте по теме Мать контрактника заявила об унижениях со стороны командира спецназа «Илбирс»

«Ему 25 января предложили выехать в госпиталь, но он отказался. В течение нескольких дней он говорил, что обследуется в больницах. Его отпускали по утрам для сдачи анализов, однако в течение двух-трех суток военнослужащий по ночам не являлся в часть. В книге записей и назначений указаны наименования всех медицинских препаратов, которые ему кололи: глюкоза и витамин С. Данные препараты не имеют побочных эффектов. Никаких прыжков с парашютом военнослужащий не совершал, золотой медали не имеет», — прокомментировал жалобу командир спецназа «Илбирс».

Ранее в редакцию ИА «24.kg» обращалась мать военнослужащего контрактной службы Нарынбека Султаналиева Сайракан Акишева. Она рассказала, что ее сын служит в бригаде спецназначения «Илбирс», расположенной в городе Кок-Янгак Джалал-Абадской области. Из-за не оказанной вовремя помощи парень оказался в Джалал-Абадской областной больнице.