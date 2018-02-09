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Общество

Дорогое содержание. Почему девочек стараются пораньше выдать замуж

Ислледования показывают, что причина ранних браков в Кыргызстане — это трудная социально-экономическая ситуация в стране. Об этом журналистам сообщила гендерный специалист Лиги защитников прав ребенка Римма Султанова.

«Многие респонденты говорили про большую нагрузку на семейный бюджет: расходы на содержание девочки, образование и т.д. Намного проще избавиться от ответственности и отдать ребенка в чужую семью», — сказала она.

По-прежнему устойчив патриархальный стереотип — место женщины на кухне. А главный жизненный приоритет для девушки — выйти замуж.

Специалисты отмечают, что в последнее время такие стереотипы становятся основой для большинства.

«Одна из опрошенных девочек сказала, что для нее самое главное — выйти удачно замуж. Видеть сегодня женщину в политике в большинстве случаев респондентам казалось неприоритетным», — привела пример Римма Султанова.

Ранние браки, по ее мнению, не только несут опасность для здоровья молодой мамы и ее ребенка, но и для будущего страны.

«Есть такая категория, которая считает ранний брак решением проблемы ранней беременности. Но что происходит со здоровьем девочки? И мама для ребенка первый информатор. А что может дать молодая мама, которая еще сама, по сути, ребенок?» — резюмировала Римма Султанова.
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