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Общество

Прокурор Бишкека вспомнил про «Синего кита»

Прокурор Бишкека Абдибакыт Халмурзаев вспомнил сегодня на итоговой коллегии мэрии про «Синего кита».

«В прошлом году был зафиксирован рост правонарушений среди несовершеннолетних. Но ни один аким района сегодня не затронул этот вопрос в своих выступлениях. Были факты, когда происходили преступления и в отношении детей. После появления всем известного «Синего кита» все зашевелились. А сейчас какая работа проводится? Что запланировано на год?» — спросил он.

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«Это в планах есть, просто сделали отчеты сжатыми», — заметил мэр города Албек Ибраимов.

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних под неусыпным контролем наших районных подразделений и соцработников. Мы создали схему взаимодействия всех органов, включая представителей муниципальных районов, неправительственного сектора, правоохранительных органов, социальных работников», — добавила вице-мэр Айгуль Рыскулова.

Она отметила, что программа профилактики правонарушений среди несовершеннолетних истекает в этом году. Чиновники приступили к разработке новой.

«Работа ведется круглосуточно. Поэтому решается вопрос обеспечения социальной защиты работников отделов поддержки семей и детей, которые ночью выезжают на суициды и случаи насилия. Мы работаем над обеспечением их транспортом», — резюмировала Айгуль Рыскулова.
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