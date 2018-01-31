Бюджет Бишкека-2018. Сохранят ли надбавки врачам и учителям?

Мэрия Бишкека еще не внесла на рассмотрение депутатов городского кенеша бюджет на 2018 год. Об этом ИА «24.kg» сообщили в БГК.

По их данным, чиновники планируют организовать бюджетные слушания по районам.

Напомним, республиканский бюджет принят в конце декабря. По закону местный бюджет должны утвердить после республиканского в течение двух месяцев.

В последние годы местный бюджет оставался социально ориентированным. Ежемесячные надбавки к зарплате из городской казны получали учителя, медицинские, социальные и другие работники.