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Общество

В театре оперы и балета рассказали, зачем снесли скульптуры на фронтоне

Фото Юлии Чаловой. Снесенные с фронтона театра скульптуры

Директор театра оперы и балета Болот Осмонов рассказал ИА «24.kg», зачем снесли скульптуры.

Отметим, что пользователи соцсетей обеспокоены сносом с фронтона театра монументально-скульптурной композиции Ольги Мануйловой.

Болот Осмонов напомнил, что в театре ведется ремонт. «Восстановить скульптуры прямо на крыше здания нереально. Поэтому организация, которая выиграла тендер на реставрацию скульптур, все увезла в Академию художеств. Там они все по крупицам восстановят. Делают профессиональные скульпторы. И все это в новом виде аккуратненько через месяц поставят на место», — сказал он.

«Когда попытались разобрать структуры, они буквально сразу же развалились на части. Если бы еще несколько лет прошло, от небольшого толчка или сильного ветра они бы отваливались по частям. С 1955 года стоят, за 62 года пришли в негодность. На восстановление скульптур предусмотрели около 6 миллионов сомов», — добавил Болот Осмонов.

Театр нужно привести в идеальное состояние, сохранить в историческом виде. Чтобы он стоял новый, красивый и был украшением нашего города.

Болот Осмонов
Он отметил, что в целом ремонт театра должны закончить к концу сентября. На начало октября запланирован третий оперный фестиваль.
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