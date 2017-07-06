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Общество

Сайт Zanoza.kg, скорее всего, прекратит свою работу

Сайт Zanoza.kg, скорее всего, прекратит свою работу. Об этом сообщил журналист издания Нарын Айып. Он является одним из учредителей интернет-издания.

По его словам, в редакции нет иллюзий по поводу решений городского суда, куда представители защиты журналиста и Zanoza.kg обратились, чтобы обжаловать вердикты первых судебных изданий.

Ранее генеральный прокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева инициировала пять исковых претензий к Нарыну Аыйпу, изданию, а также к юристам партии «Ата Мекен» Канатбеку Азизу и Таалайгуль Токтакуновой, и экс-депутату парламента Чолпон Джакуповой. Все иски — о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева.

30 июня по иску, где оспаривалось освещение выступления правозащитницы Чолпон Джакуповой на круглом столе и публикации о мероприятии, с Нарына Айыпа и Дины Масловой (главный редактор сайта Zanoza.kg) взыскано по три миллиона сомов. Еще три миллиона сомов взыскано с учредителя сайта — ОФ «ПроМедиа».

Процесс вела судья Октябрьского райсуда Кымбат Архарова.

30 июня по иску, где оспаривалась статья Нарына Айыпа 2015 года с изложением интервью Аскара Акаева, в которой он говорил о финансовых махинациях в Союзе писателей, решением суда взыскано три миллиона сомов с ОФ «ПроМедиа» (сайт Zanoza.kg) и три миллиона сомов с журналиста.

Процесс вела судья Октябрьского районного суда Гульчехра Оморова.

3 июля по иску, в котором оспаривались две статьи Нарына Айыпа, вышедшие в марте 2017 года, одна была посвящена аресту Омурбека Текебаева, вторая — подборке о лидерах авторитарных стран, где имя Алмазбека Атамбаева не упоминается, судом взыскано по три миллиона сомов с учредителя сайта Zanoza.kg и Нарына Айыпа.

Процесс вела судья Октябрьского районного суда Альбина Джээнбекова.

3 июля судом по иску, где оспаривалась публикация комментария Омурбека Текебаева относительно его поездки на Кипр, взыскано 3 миллиона сомов с учредителя сайта Zanoza.kg.

Процесс вела судья Ленинского районного суда Бишкека Жылдыз Жумабаева.

Еще один суд остается незавершенным. Претензии касаются опубликованного комментария Омурбека Текебаева о его поездке на Кипр. По этому иску соответчиком было радио «Азаттык». Однако по просьбе президента страны ГП КР иск в отношении «Азаттыка» отозвала.

Рассматриваться дело теперь будет в Первомайском райсуде Бишкека. ГП КР требует три миллиона сомов.

Нарын Айып отмечает, что абсолютно очевидно, каким будет решение суда по этому пятому иску.

«Скорее всего, городской суд оставит и их в силе. Мы не стали ждать, что скажет горсуд, и уже начали готовиться к закрытию сайта», — сказал он журналистам.

Нарын Айып открыл свой собственный сайт — narynaiyp.com. Там будут публиковаться материалы и других его коллег из Zanoza.kg.
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