326 населенных пунктов в Кыргызстане не перешли на цифровое телевещание

326 населенных пунктов еще не перешли на цифровое телевизионное вещание в Кыргызстане. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова.

По ее словам, для перехода всех населенных пунктов Кыргызстана с аналогового на цифровое вещание разработан план перехода, в котором указано, когда каждое из 326 сел перейдет на цифровое вещание.

«В мае прибыла первая партия цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов (65 штук). Уже установлены девять единиц: шесть — в Ошской, две — в Иссык-Кульской и одна — в Чуйской области, остальные 56 уже на подходе», — сказала Айнура Темирбекова.

Кроме этого, вторая партия (75 ретрансляторов) прибудет в июне, а третья (71 ретранстлятор) — в июле. По словам чиновника, до всех сел доведена информация о времени перехода на цифровое вещание.