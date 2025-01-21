Садыр Жапаров подписал закон о переименовании ряда населенных пунктов

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О переименовании отдельных айыльных аймаков и сел Джалал-Абадской, Нарынской, Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской областей».

Согласно документу, новые названия получили следующие населенные пункты:

• село Таштак в Аксыйском районе переименовано в Малкалды;

• село Параканда в Ноокенском районе — в Баракелде;

• село Большевик в Кочкорском районе — в Баялы Исакеев;

• село Ынтымак в Бакай-Атинском районе — в Шадыкан;

• село Новодонецкое в Манасском районе — в Айтматов;

• село Козучак в Таласском районе — в Жанкороз-Олуя;

• село Балбал в Таласском районе — в Жаныбек Баатыр;

• село Чон-Арык в Московском районе — в Сыйдалы;

• село Теплоключенка в Ак-Суйском районе — в Ак-Суу.

Документ принят Жогорку Кенешем 5 декабря 2024 года.